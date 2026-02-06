У столиці Пакистану терорист підірвав себе біля мечеті: понад 30 людей загинули, сотні постраждали

У пʼятницю, 6 лютого, терорист-смертник підірвав себе біля шиїтської мечеті в передмісті столиці Пакистану Ісламабаді. Через це загинула 31 людина та майже 170 постраждали.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані уряду.
Медіа називає це найсмертоноснішим нападом такого роду в Ісламабаді за понад десять років.
CBS News пише, що на момент вибуху мечеть була переповнена людьми, які прийшли на пʼятничну молитву.
Свідки розповіли, що терориста зупинили біля воріт, а потім він підірвав себе.
Офіційно поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт. Влада Пакистану розпочала розслідування і пообіцяла покарати винних.
- 11 листопада 2025 року в Ісламабаді стався подібний випадок — терорист-смертник з Афганістану підірвав автівку поруч із будівлею суду. Внаслідок вибуху загинули 12 людей, приблизно 30 зазнали поранень.