The Telegraph: Росія таємно відправила Ірану близько $2,5 мільярда готівкою

Росія в обхід американських санкцій таємно передала Ірану приблизно $2,5 мільярда готівкою. Гроші перевозили потягами й кораблями.

Про це пише The Telegraph з посиланням на документи, надані журналістам.

За даними видання, операції проводив державний Промсвязьбанк, який Москва використовує для роботи в умовах санкцій. Першу партію відправили 13 серпня 2018 року — через тиждень після того, як США відновили санкції проти Ірану.

Російський Промсвязьбанк націоналізували у 2017 році й переорієнтували на обслуговування підприємств російського оборонного сектора. Його керівник Петро Фрадков перебуває під санкціями США і Великої Британії.

Загалом за чотири місяці 2018 року відправили майже п’ять тонн банкнот — 34 партії. В кожній було від $57 млн до $115 млн. Готівку перевозили з московського офісу банку до Центрального банку Ірану в Тегерані.

Перша партія важила близько 110 кг і становила $57,3 млн. Ймовірно, її доставили потягом до Астрахані, потім кораблем через Каспійське море до іранського порту Амірабад, а далі знову залізницею до Тегерану.

Припускають, що такі схеми можуть використовувати й зараз. Іран постачає Росії дрони Shahed-136 і балістичні ракети малої дальності, які застосовують у війні проти України.

Аналітики, яких опитало видання, вважають, що перекази могли бути оплатою за зброю, обладнання або підтримку силових структур Ірану.