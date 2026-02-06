FT: США планує фінансувати повʼязані з MAGA аналітичні центри в Європі для боротьби із «загрозами свободі слова»

Державний департамент США планує фінансувати аналітичні центри та благодійні організації в Європі, пов’язані з рухом MAGA, щоб поширювати політичні позиції Вашингтона та протидіяти «загрозам свободі слова».

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

У грудні високопосадовиця Держдепу Сара Роджерс була в Європі, де відвідала впливові праві аналітичні центри, а також обговорювала з представниками популістської британської партії Reform UK Найджела Фараджа можливість використання коштів для поширення американських цінностей, кажуть співрозмовники медіа

За їхніми словами, фінансування пов’язане зі святкуванням 250-річчя незалежності США цього року.

Це може викликати занепокоєння серед союзників Вашингтона, особливо урядів лівоцентристського спрямування, зокрема лейбористів у Великій Британії, які можуть розцінити це як спробу підірвати їхню політику за рахунок американських державних коштів.

Американський чиновник зазначив, що програма є модифікацією попередніх ініціатив Держдепу з фінансування окремих проєктів за кордоном і, ймовірно, зосередиться на ініціативах у Лондоні, Парижі, Берліні та Брюсселі.

Зусилля Роджерс відбуваються на тлі критики Білим домом традиційних європейських союзників. У стратегії національної безпеки США, оприлюдненій минулого року, містився заклик «розвивати опір» нинішньому курсу Європи та попередження, що масова міграція і «цензура свободи слова» можуть призвести до «цивілізаційного стирання».

Адміністрація Трампа розглядає європейські спроби регулювати онлайн-контент, зокрема у великих американських соцмережах, як обмеження свободи слова.

Один із високопоставлених представників Reform UK заявив, що адміністрація США «веде хрестовий похід, щоб урятувати Європу», і вважає, що Велика Британія перебуває під загрозою негативних тенденцій. Британський уряд, своєю чергою, захищає Закон про онлайн-безпеку як важливий інструмент захисту дітей від шкідливого контенту.

Інший представник Reform UK повідомив, що Роджерс нібито має в розпорядженні «фонд Держдепу» для підтримки ініціатив у стилі MAGA та фінансування європейських організацій для протидії урядовій політиці.

Речник Держдепу назвав це фінансування «прозорим і законним використанням ресурсів для просування інтересів і цінностей США» та заперечив твердження про «таємний фонд».

Водночас у самій партії Reform UK побоюються надто тісної асоціації з рухом MAGA, оскільки адміністрація Трампа має низьку популярність у Великій Британії. За даними YouGov, лише близько 16% британців ставляться до Трампа позитивно, тоді як 81% — негативно.

Під час поїздки Європою Роджерс відкрито критикувала місцеві закони щодо онлайн-безпеки. У грудні вона відвідала Лондон, Париж, Рим і Мілан у межах так званого туру свободи слова.