Албанія скасувала заборону на TikTok після майже року блокування

Уряд Албанії вирішив відновити доступ до платформи TikTok, яка була заблокована майже рік.
Про це повідомляє Euractiv з посиланням на рішення Кабінету міністрів країни.
У документі зазначили, що Національне управління кібербезпеки має разом з іншими органами вжити заходів, щоб відновити роботу сервісу.
Рішення ухвалили на тлі судового оскарження заборони. Позов подали Албанська асоціація журналістів, розслідувальне медіа та громадська організація — вони заявляли, що блокування платформи порушує право на свободу слова.
Опозиція також критикувала заборону, вважаючи, що вона могла вплинути на парламентські вибори у травні 2025 року.
Албанія повністю заблокувала TikTok у березні 2025 року після того, як підліток смертельно поранив ножем однокласника — конфлікт між ними почався в соцмережах. Попри це частина користувачів продовжувала заходити в застосунок через VPN.
Водночас представники TikTok казали, що компанія не знайшла доказів, що «злочинець або жертва мали облікові записи TikTok». За його словами, відео, які призвели до вбивства, були в інших соціальних мережах.
- Останнім часом низка країн обговорює обмеження для соцмереж через їхній вплив на дітей і підлітків. Наприклад, Австралія заборонила користувачам до 16 років мати акаунти в соцмережах, а Франція й Іспанія розглядають подібні обмеження.
- Єврокомісія розпочала перше розслідування проти платформи TikTok у лютому 2024-го, йшлося про порушення зобовʼязань із захисту дітей. У ЄК зазначали, що застосунок викликає залежність, не має обмежень для неповнолітніх у використанні програми, а система перевірки віку ненадійна.