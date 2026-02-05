Щоб Росія обходила санкції, молдовський олігарх-втікач Ілан Шор заснував криптовалютну компанію. Тепер вона друкує власні банкноти, аби росіяни торгували за готівку

Наприкінці 2024 року біглий молдовський олігарх Ілан Шор спільно з російським державним банком оборонного сектора «Промзвʼязокбанк» заснували компанію A7. Аби Росія могла обходити санкції, у лютому 2025 року в Киргизстані A7 запустила криптотокен A7A5 — перший стейблкоїн, привʼязаний до російського рубля. Тепер вона друкує власні банкноти, щоб Росія могла торгувати за кордоном.

Про це пише Financiаl Times.

Заступниця генерального директора A7 Ірина Акопян заявила, що за перше півріччя діяльності компанії вона обробила транзакцій майже на $98 мільярдів. До грудня 2025 року, за словами Акопян, на A7 припадало приблизно 19% операцій зовнішньої торгівлі російських підприємств.

Попри санкції з боку США, Великої Британії та ЄС, минулого року A7 відкрила офіси щонайменше у двох африканських країнах і пообіцяла розширитися до кожного великого російського міста. Путін через відеозвʼязок приєднався до однієї з нещодавніх церемоній перерізання стрічки офісу A7 у Владивостоці.

Імітаційні банкноти A7 зі стилізованими силуетами російських міст можуть мати номінал до приблизно $5 000. Їх рекламують у Телеграм як послугу для російських туристів. Власники можуть обміняти їх на рублі в офісах A7 у Росії або на іноземну валюту за кордоном.

Згідно з рекламою, перебуваючи за кордоном, власник банкноти зішкрібає срібну плівку, щоб побачити QR-код, надсилає його телеграм-боту, й агент повинен особисто прибути з готівкою. Але зараз бот пропонує видачу готівки лише в дирхамах у Дубаї та в доларах у Стамбулі.

Банкноти також можна обміняти на криптокени A7A5 , криптовалюту A7. Компанія Elliptic, що займається аналітикою блокчейну, оцінила, що 2 300 облігацій погасили за A7A5 загальною вартістю $8,6 мільйона. Сам стейблкоїн виріс і став відігравати важливу роль у транскордонних платежах, а сукупний обсяг його транзакцій перевищив $100 мільярдів.

A7 та повʼязані з нею структури також запустили інші цифрові та забезпечені золотом векселі. Схоже, вони відіграють центральну роль у зростаючій архітектурі російських транскордонних платежів.

На нещодавньому вебінарі для російських малих і середніх підприємств представники компанії пояснили, що російські імпортери можуть купувати векселі в A7 та передавати їх, наприклад, своїм постачальникам у Китаї як «боргове зобов’язання». За їхніми словами, це буде гарантовано російським законодавством.

В інтервʼю російському виданню «Вєдомості» у вересні Акопян заявила, що A7 бере на себе відповідальність за проведення транзакцій. Це відбувається поза банківською системою — без використання міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

Компанія не розкриває, як вона це робить. Однак у серпні після кібератаки в мережі опубліковали партію внутрішніх документів компанії A7. Згідно зі звітами Elliptic та групи блокчейн-аналітики TRM Labs, ці документи описують систему, яка використовує готівку, векселі та криптовалюту через складні ланцюги компаній, включно з кількома зареєстрованими в Киргизстані.

На основі цих документів TRM Labs виявила транзакції криптовалюти на $56 мільярдів через гаманці, повʼязані з A7. При цьому додаткові потоки проходили через посередницькі гаманці, ймовірно, повʼязані з фіктивними компаніями A7 або іноземними торговельними партнерами у Китаї, Південно-Східній Азії та Південній Африці.