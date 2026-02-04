Двох українських виробників запросили до конкурсу на поставки дронів американській армії

Двох українських виробників дронів: «Генерал Черешня» і Ukrainian Defence Drone Tech запросили до участі в першому етапі програми «Домінування дронів» Міністерства війни США.

Про це йдеться на сайті Міністерства війни.

Загалом Пентагон опублікував список з 25 компаній, які запросили до участі в програмі.

Про Ukrainian Defence Drone Tech відомо небагато, а «Генерал Черешня» — відомий виробник FPV-дронів і дронів-перехоплювачів. Джерела «Бабеля» в Міноборони повідомляли, що однойменний FPV-дрон «Генерал Черешня» став третім найрезультативнішим українським безпілотником на фронті у 2025 році.

Перший етап програми Gaunlet розпочнеться 18 лютого і завершиться в березні. Американські військові будуть випробовувати й оцінювати продукцію постачальників, після чого у 12 учасників замовлять прототипи на $150 мільйонів. Виробник «Генерал Черешня» повідомив, що відправлять комплексне системне рішення, яке обʼєднує задачі розвідки, виявлення цілі та її ураження.

Загалом у програмі буде чотири етапи, під час яких на оцінку дронів планують витратити $1,1 мільярда.