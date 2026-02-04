Reuters: В Італії розслідують справу чоловіка, якого підозрюють у «снайперському туризмі» під час Боснійської війни

Прокурори італійського Мілана розпочали слідство щодо літнього італійця в рамках розслідування ймовірного «снайперського туризму» в 1990-х роках: під час Боснійської війни в столиці Боснії та Герцеговини Сараєво.

Про це пише Reuters, посилаючись на два джерела, обізнан зі справою.

Джерела повідомили, що чоловік — перша людина, яку встановили під час розслідування, що розпочалося минулого року. Це 80-річний колишній водій вантажівки, який живе поблизу північноіталійського міста Порденоне.

Прокурори розслідують звинувачення в тому, що іноземці платили за стрілянину по мирних жителях під час облоги Сараєва. Чоловіку висунули звинувачення у кількох пунктах умисного вбивства, обтяженого низькими мотивами.

Джерела не повідомили, чи підозрюють його безпосередньо у скоєнні вбивств, чи у допомозі з транспортуванням та логістикою для клієнтів. Вони додали, що він залишається на волі, а прокурори викликали його на допит 9 лютого.

Майже 11 тисяч мирних жителів загинули внаслідок обстрілів та снайперського вогню з позицій армії боснійських сербів на пагорбах навколо обложеного міста під час війни 1992—1995 років. Прокурори Мілана розпочали розслідування після того, як місцевий журналіст Еціо Гаваццені подав юридичну скаргу щодо звинувачень у тому, що італійці та інші іноземці платили військовослужбовцям боснійських сербських сил за участь у стрільбищах, які деякі називали «снайперським туризмом».

Гаваццені сказав, що на розслідування звинувачень його надихнув перегляд документального фільму 2022 року «Сараєвське сафарі» словенського режисера Мірана Жупаніча. Він заявив, що заможні іноземці платили великі суми грошей за участь. Італійці зустрічалися в місті Трієст, перш ніж вирушити у Белград, де солдати боснійських сербів солдати супроводжували їх до пагорбів, з яких відкривався краєвид на Сараєво.