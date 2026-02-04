У Збройних силах створили нове командування безпілотних систем ППО

У Збройних силах України створили нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке протидіятиме російським ударним дронам.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Для цього він наказав відрядити до командного складу Повітряних сил офіцерів з бойовим досвідом, які надали пропозиції для розвитку «малої ППО».

«Мала ППО — один з найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни. Відповідно, і рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними», — зазначив Сирський.

Він додав, що в цьому напрямі триває підготовка додаткових екіпажів і посилюється захист проти дронів у прифронтових регіонах.

Сотні екіпажів безпілотних авіаційних комплексів вже передали під оперативний контроль угруповання Повітряних сил. Вони виконують завдання в І—III ешелонах перехоплення.

Водночас Сирський підкреслив, що в цьому напрямі не все залежить лише від професіоналізму військових. За словами головкома, визначальними залишаються темпи роботи українських і європейських виробників, а також поставки радіолокаційних станцій, безпілотних авіаційних комплексів і дронів-перехоплювачів від західних партнерів.