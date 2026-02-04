FT: Європейські супутники могли стати мішенню російської розвідки в космосі

Європейські служби безпеки вважають, що російські космічні апарати «Луч-1» і «Луч-2» могли вести радіоелектронну розвідку та перехоплювати комунікації декількох супутників, що обслуговують Європу.

Про це пише Financial Times з посиланням на представників збройних сил.

Упродовж кількох років військові та цивільні космічні відомства на Заході відстежують діяльність «Луч-1» і «Луч-2» — двох російських об’єктів, які неодноразово здійснювали підозрілі маневри на орбіті.

Обидва апарати ризиково зближувались з деякими з найважливіших європейських геостаціонарних супутників, що працюють на великій висоті над Землею та обслуговують Європу, зокрема Велику Британію, а також значні частини Африки та Близького Сходу.

Згідно з орбітальними даними та наземними телескопічними спостереженнями, вони затримувалися поблизу цих супутників тижнями, особливо протягом останніх трьох років. Від моменту запуску у 2023 році «Луч-2» наблизився до 17 європейських супутників.

Обидва супутники підозрюють у веденні радіоелектронної розвідки, повідомив Financial Times генерал-майор Міхаель Траут, керівник космічного командування Бундесверу.

Високопоставлений європейський розвідник заявив, що супутники «Луч», ймовірно, спеціально підлітали так близько, щоб потрапити в вузький потік сигналу, який передають із Землі на супутники.

Він висловив занепокоєння, що чутлива інформація, зокрема команди управління багатьма європейськими супутниками, не зашифровані, бо їх запустили ще давно без сучасних бортових комп’ютерів або можливостей шифрування. Через це супутники можуть стати мішенню для втручання або навіть знищення, якщо ці дані перехоплять.

Європейські супутники, до яких підлітали «Луч-1» і «Луч-2», здебільшого використовують для цивільних потреб, наприклад телебачення. Але через них також передають урядовий і частково військовий зв’язок.

За даними розвідки, ці російські супутники навряд чи можуть самі глушити або знищувати інші. Проте вони могли зібрати багато інформації про те, як це можна зробити — із Землі або прямо на орбіті.

Військові припускають, що «Луч» могли перехоплювати канали управління супутниками — тобто зв’язок із наземними операторами, який потрібен для зміни орбіти. Експерти кажуть, що маючи такі дані, Росія могла б надсилати фальшиві команди й змушувати супутники змінювати рух. Це може збити їх із позиції, вивести з орбіти або навіть спричинити падіння.

Крім того, спостереження за супутниками допомагає з’ясувати, хто ними користується і де розташовані наземні станції. Цю інформацію можуть використати для глушіння сигналів або хакерських атак.