Генштаб: Росіяни втратили за добу на фронті понад 700 військових та чотири танки

Бойові втрати армії РФ за добу на війні проти України склали 760 військових та десятки одиниць техніки.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також росіяни втратили сім бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 1 355 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 40 крилатих ракет, 211 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також чотири одиниці спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. До того ж в таких населених пунктах проживає менше ніж половина населення Росії.