Генпрокурор не має повноважень довільно змінювати склад конкурсної комісії з відбору керівництва САП. В Офісі генпрокурора розʼяснили чому

Генеральний прокурор не має повноважень довільно змінювати склад конкурсної комісії з відбору керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це заявили в Офісі генпрокурора, коментуючи призначення до комісії адвоката Олексія Шевчука.

Там також зазначили, що Шевчук став членом комісії, бо не було інших кандидатів. Його повноваження можуть припинити лише у виняткових випадках. Зокрема, якщо таку пропозицію внесе конкурсна комісія, заяву напише сам Шевчук або його визнають недієздатним.

В ОГП кажуть, що наразі комісія ще не є повноважною — не визначили трьох кандидатів від міжнародних та іноземних організацій. Перед цим понад 60 громадських організацій та медіа підписали заяву з вимогою скасувати наказ про участь адвоката Шевчука в комісії добору САП.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко 26 січня призначив адвоката Олексія Шевчука членом конкурсної комісії з відбору заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Вона розповіла, що у 2023 році під час конкурсу до Вищої ради правосуддя (ВРП) Етична рада дійшла висновку, що Олексій Шевчук не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики.

Хоча цей висновок мав юридичне значення саме для конкурсу до ВРП, обставини, які аналізувала Етична рада, залишаються публічно відомими.

Зокрема, Етична рада вказувала, що Шевчук міг використовувати документи, які вводили в оману. Йдеться про участь адвокатського об’єднання Barristers у державному тендері у 2018 році з використанням рекомендаційного листа від ГО з назвою та логотипом, подібними до коаліції «Реанімаційний пакет реформ». За висновком Етичної ради, це могло створювати хибне враження, що рекомендацію надала саме відома громадська коаліція.

Також Етична рада звертала увагу на ситуацію з реєстрацією торговельної марки «Судовий репортер». На думку Ради, Шевчук міг знати про існування однойменного журналістського проєкту Ірини Салій до подання заявки на реєстрацію марки. За словами Салій, у 2020 році Шевчук нібито вимагав €7—10 тисяч за переоформлення торговельної марки на неї.

Окремо Радіна звернула увагу на суперечливу публічну позицію АО Barristers щодо статусу Шевчука: попри заяви про його непричетність до об’єднання у 2024 році, останнім часом його знову публічно називають партнером і спікером.

«Закон “Про прокуратуру” прямо вимагає, щоб член конкурсної комісії був доброчесним. Чи виглядає це як ознаки доброчесності — вирішувати вам», — зазначила Радіна, додавши, що це призначення є персональною відповідальністю генерального прокурора.

Що кажуть у Раді прокурорів України

На тлі суспільного резонансу Рада прокурорів України оприлюднила офіційне роз’яснення про формування складу конкурсної комісії.

Там кажуть, що відбір кандидатів до комісії оголосили 28 листопада 2025 року. У встановлений строк документи подали лише чотири людини — троє представників прокуратури та один адвокат. Інші юристи, громадські діячі чи експерти участі у відборі не взяли.

9 грудня 2025 року Рада прокурорів запропонувала генпрокурору трьох кандидатів з-поміж прокурорів. Згодом один із них відмовився від участі. Через нестачу кандидатів генеральний прокурор, посилаючись на вимоги закону, призначив єдиного адвоката, який брав участь у відборі та формально відповідав законодавчим вимогам, — Олексія Шевчука.

У Раді прокурорів наголосили, що повноваження члена конкурсної комісії можуть бути достроково припинені лише за чітко визначених законом підстав, серед яких — обвинувальний вирок суду або особиста заява.

Що передувало

Олексій Шевчук — адвокат і речник Національної асоціації адвокатів України. Голова громадської організації «Голка» Ірина Федорів називала Шевчука адвокатом вже померлого колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви.

Також повідомлялося, що у 2023 році Шевчуку на три місяці призупиняли дію адвокатського свідоцтва за порушення адвокатської етики. Згодом дію адвокатського свідоцтва відновили, а Шевчука призначили спікером Асоціації адвокатів, яку вже 12 років очолює соратниця колишнього нардепа і колаборанта Віктора Медведчука Лідія Ізовітова.

На Олексія Шевчука як адвоката подали кілька дисциплінарних скарг, в одній з яких його звинувачують у намаганні вплинути на журналіста «Бабеля», аби видалити інтервʼю на сайті видання всупереч інтересам особи, з якою Шевчук не мав взагалі договору надання правової допомоги.

Рух «ЧЕСНО» вказує, що, окрім Киви, Шевчук також вів справи колишнього депутата-регіонала Олександра Онищенка, міського голови Києва Віталія Кличка та журналістки проросійського та забороненого в Україні видання «Страна» Світлани Крюкової проти блогера Ігоря Лаченкова.

У 2020 році Шевчук балотувався до Київради від партії «УДАР Віталія Кличка». Також він раніше працював ведучим на телеканалі ZIK.

Раніше журналісти також повідомляли про можливу причетність пов’язаних із Шевчуком структур до схем незаконного виїзду за кордон через систему «Шлях», що додатково загострило дискусію щодо його доброчесності як члена конкурсної комісії САП.

Що каже сам Шевчук

Адвокат Шевчук 22 січня відповів на критику після його обрання в конкурсну комісію САП. У себе у фейсбуку він заявив, що після його призначення розпочалася «хвиля інформаційних атак, бруду та провокацій». Він підтвердив, що пройшов конкурсний відбір у Раді прокурорів, а його призначення оформлене наказом генпрокурора через нестачу кандидатів.

Шевчук визнав, що був адвокатом Іллі Киви, але зазначив, що представляв його інтереси ще до повномасштабного вторгнення, коли Кива обіймав посаду в МВС та відповідав за протидію обігу наркотиків. Також він заперечив звинувачення в ухилянні від військової служби, заявивши, що мобілізувався і зробив вже «багато результативних процесів» в армії.

Адвокат наголосив, що не вчиняв жодних кримінальних правопорушень, а всі закиди щодо можливих зловживань третіми особами, які могли використовувати його ім’я або пов’язані структури, «матимуть процесуальні наслідки». За його словами, позови проти тих, хто поширює цей наклеп, уже подані.