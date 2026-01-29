ЄС запровадив санкції проти ще шістьох російських пропагандистів

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення запровадити санкції проти ще шести громадян Росії.

Про це повідомили на сайті ЄС.

До санкційного списку внесли російських телеведучих Дмитра Губернієва, Катерину Андрєєву та Марію Сіттель, а також пропагандиста Павла Зарубіна.

У Брюсселі зазначають, що вони працюють на державні або наближені до Кремля медіа та поширювали дезінформацію про війну проти України під час програм на кшталт «Прямої лінії з Путіним».

Окремо санкції запровадили проти представників культурної сфери — актора Романа Чумакова та артиста балету Сергія Полуніна. У Раді ЄС наголосили, що ці діячі культури використовували свою публічну діяльність для поширення проросійської пропаганди, а також антиукраїнських і антизахідних наративів.

У Брюсселі підкреслюють, що всі особи, внесені до санкційного переліку, прямо або опосередковано сприяють війні Росії проти України, зокрема через інформаційну підтримку режиму та збір коштів для російських збройних сил.

З урахуванням нових рішень, санкції ЄС за діяльність Росії нині застосовуються до 65 людей і 17 компаній.