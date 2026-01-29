США звинуватили Nvidia в тому, що та допомагала китайській DeepSeek удосконалювати AI для військ Китаю

Американський виробник чипів Nvidia допомагав китайській компанії DeepSeek удосконалювати AI‑моделі, які потім використовували військові Китаю.

Про це заявив конгресмен Джон Муленар, який очолює Спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю, пише Reuters. Він послався на документи, які комітет отримав від Nvidia.

З цих документів випливає, що Nvidia надавала технічну підтримку — спільно працювала над алгоритмами, фреймворками й апаратним забезпеченням, щоб зробити тренування моделей ефективнішим.

«Причому у внутрішній звітності зазначається, що DeepSeek-V3 потребує лише 2,788 мільйона годин роботи на графічному процесорі H800 для повного навчання — менше, ніж зазвичай потрібно американським розробникам для моделей передового масштабу», — заявив Муленар.

Години роботи графічного процесора показують, скільки часу чип AI працює, щоб навчити модель штучного інтелекту. Моделі передового масштабу — це провідні AI‑моделі від американських компаній, таких як OpenAI, Anthropic чи Google.

Сама Nvidia каже, що на момент співпраці не було ознак, що DeepSeek використовують китайські військові. До того ж, за словами представників компанії, Китай має достатньо своїх чипів.

«Так само, як було б безглуздо для американських військових використовувати китайські технології, немає сенсу для китайських військових залежати від американських технологій», — йдеться в заяві Nvidia.