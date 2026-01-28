Як Росія експлуатує українських підлітків, перетворюючи їх на інструмент диверсій. Світові медіа про війну 28 січня

Російські спецслужби розгорнули справжню «тіньову війну», в якій зброєю стають українські підлітки, пише The Washington Post. Видання наводить історію 18-річної Віки з Миколаєва. Дівчина місяцями не могла знайти роботу, жила у брата і не хотіла повертатися в рідне село, зруйноване війною, де єдиною можливістю була сезонна робота зі збору помідорів. Саме в той момент їй написали в телеграм і запропонували $2 500 за «просту доставку»: забрати один пакет і залишити його біля поліцейського відділку. Віка відразу погодилася — гроші здавалися шансом почати нове самостійне життя, розповідає видання. Наступного ранку куратор, який представився Данилом, наказав їй забрати посилку біля залізничного вокзалу міста. Приїхавши до пункту призначення, Віка засумнівалася й захотіла відмовитися. Вона написала повідомлення своєму хлопцеві, який воює в Харківській області: «Я мало не зробила фатальну помилку. Я тобі розповім, коли ми будемо разом». Та їй відразу почали надходити погрози від куратора, який вимагав її локацію. Спершу він сказав зателефонувати йому, а потім пообіцяв, що ніхто її не скривдить, якщо вона виконає своє завдання. «Це було щось на кшталт гіпнозу, — сказала Віка WP згодом. — Я не думала. Я просто робила те, що мені казав чоловік».

Тож вона відкинула свій страх і продовжила планувати. Посилка складалася з двох багаторазових сумок для покупок. В одній була п’ятилітрова ємність із рідиною, в іншій — два мобільні телефони. Данило інструктував дівчину через месенджер: вона мала з’єднати телефон із дротом, що виходив із пляшки. Коли Віка знову почала сумніватися, куратор підняв винагороду до $3 тисяч, запевнив у безпеці операції і назвав її «хорошою дівчинкою». Водночас за цим спостерігав агент контррозвідки СБУ. Коли дівчина приїхала до поліцейського відділку, до неї підійшли троє агентів Служби безпеки, переодягнених у цивільних, і запитали, що вона несе. Запанікувавши, Віка відразу зізналася, що ймовірно це вибухівка.

Слідство встановило, що вибуховий пристрій виготовили четверо підлітків віком від 14 до 16 років, пише The Washington Post. Тепер дівчині загрожує до 10 років ув’язнення за тероризм. Жоден адвокат не хотів брати участь у її справі, зауважує видання. Протягом семи місяців Віка залишалася під вартою, поки СБУ проводила обшуки в квартирі її брата та в будинку батьків у пошуках речових доказів. Віка пройшла через трьох суддів, перш ніж останній звільнив її цієї осені під заставу в розмірі $6 тисяч, яку її мама зібрала завдяки родичам. Зараз дівчина чекає вироку вдома під наглядом суду. Цей випадок — лише частина масової кампанії, зауважує видання.

Читайте також матеріал The Economist про те, як Захід разом з Україною почав системно руйнувати російський тіньовий флот, який возить нафту в обхід санкцій, що вже б’є по доходах Кремля. Минулого року країни Заходу різко посилили тиск: масово вносять судна до санкційних списків, позбавляють їх реєстрації та страхування, запроваджують вторинні санкції проти компаній і покупців, а також затримують танкери у морі, пише видання. Україна пішла ще далі й з кінця листопада атакувала щонайменше дев’ять танкерів (сім з яких — судна тіньового флоту), використовуючи міни, а також морські та повітряні безпілотники.

У результаті танкери змушені ходити довшими маршрутами, частіше перевантажувати нафту, простоювати біля узбережжя Китаю, а перевезення різко дорожчає. Це вже обвалило ціну російської нафти Urals до рекордного дисконту і може знизити нафтові доходи Росії нижче $10 млрд на місяць, зазначає видання.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.