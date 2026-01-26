Останні панди Японії повертаються до Китаю через погіршення відносин між країнами

Китай відкликає останніх панд з Японії. Тепер країна вперше за пів століття не матиме жодної великої панди.

Про це пишуть BBC і CNN.

Панди-близнюки Сяо Сяо та Лей Лей народилися в Японії у червні 2021 року. Їхніх батьків Шин-Шин та Рі-Рі повернули у Китай ще у 2024-му.

Щоб попрощатися з останніми пандами Японії, 25 січня у зоопарку Токіо зібралися тисячі людей. Відвідувачі не змогли стримати сліз.

Після відʼїзду Сяо Сяо та Лей Лей 27 січня Японія вперше за пів століття не матиме жодної великої панди.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран REUTERS/Issei Kato

Перша пара панд прибула до Японії з Китаю 1972 року на знак нормалізації відносин між країнами.

Китай вважає цих тварин національним надбанням і з 1949 року використовує їх для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. КНР позичає ведмедів іноземним зоопаркам, а ті через кілька років повинні повернути їхніх дитинчат у Китай. Це називають «пандовою дипломатією».

Останніх тварин з Японії Китай вирішив відкликати на тлі погіршення відносин після того, як у листопаді 2025 року японська премʼєрка Санае Такаїті заявила, що вторгнення Китаю на Тайвань може спровокувати військову відповідь з боку Японії.

На це Пекін відповів скороченням авіарейсів, забороною експорту товарів подвійного призначення, а також закликав своїх громадян утримуватися від поїздок до Японії.

Кількість китайських туристів у Японії минулого місяця скоротилася майже вдвічі у порівнянні з минулим роком — до 330 тисяч.