Daily Mail: Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка, але ходити не може

Семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер більше не перебуває в ліжку після тяжкої травми мозку, однак досі не може самостійно ходити й пересувається на кріслі колісному.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на джерела, близькі до родини легендарного гонщика.

За даними видання, 57-річний Шумахер перебуває під цілодобовим наглядом медичного персоналу в одному зі своїх будинків. Він пересувається на кріслі колісному за допомогою медсестер і терапевтів. Витрати на догляд оцінюють у десятки тисяч фунтів на тиждень. Водночас джерела наголошують: колишній пілот Ferrari не є прикутим до ліжка, і це називають чи не єдиною позитивною новиною про його стан за останні роки.

Шумахер не з’являється на публіці з моменту нещасного випадку на гірськолижному курорті у французькому Мерібелі 29 грудня 2013 року. Родина суворо обмежує коло осіб, що мають до нього доступ: за інформацією Daily Mail, це лише кілька найближчих людей, зокрема колишній керівник Ferrari Жан Тодт. Повідомлення про нібито присутність Шумахера на весіллі його доньки Джини у 2024 році видання називає неправдивими.

Журналісти також спростовують чутки про те, що гонщик перебуває в стані так званого locked-in syndrome. За словами співрозмовників Daily Mail, немає впевненості, що Шумахер повністю усвідомлює все, що відбувається навколо, оскільки він не може комунікувати.

Основним місцем проживання родини залишається будинок у швейцарському Гланді, хоча Шумахери регулярно бувають і на Майорці, Іспанія. Родина продовжує дотримуватися повної приватності щодо стану здоров’я Міхаеля, а будь-які спроби розголошення інформації або шантажу жорстко переслідуються — раніше в Німеччині були засуджені особи, причетні до спроб продажу конфіденційних матеріалів.