У ДТП на Львівщині загинув нардеп від «Слуги народу» Орест Саламаха

Народний депутат від «Слуги народу» Орест Саламаха загинув у ДТП на Львівщині. Йому було 34 роки.

Про це 25 січня повідомили його колега Данило Гетманцев і голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

«Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста. Щирі співчуття родині. Розділяємо біль і сум від цієї передчасної втрати», — написав Арахамія.

Орест Саламаха / Facebook

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що Саламаха врізався на квадроциклі в маршрутку і помер у лікарні. Це сталося в селі Сокільники Львівської області.

У Ореста Саламахи залишилися дружина та троє дітей. Під час роботи у Верховній Раді він був головою підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету з питань бюджету.