Росія атакувала Україну двома ракетами й 102 дронами. Скільки збила ППО

У ніч на 25 січня російські війська атакували Україну 102 ударними дронами і двома ракетами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася ввечері 24 січня. Росіяни випустили дві балістичні ракети типу «Іскандер-М» / С-300 з території Брянської області. Також Україну атакували 102 ударних безпілотники типу Shahed, «Гербера» та інші.

Більшість дронів були саме «шахедами». Дрони запускали з Курської, Орловської, Брянської областей Росії, району Шаталово, а також із тимчасово окупованого українського Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на ранок українська протиповітряна оборона знищила або подавила 87 російських дронів на півночі, півдні, в центрі та на сході країни. Водночас зафіксовані влучання ударних безпілотників у кількох регіонах, а також падіння уламків збитих цілей.

Дніпропетровщина. Росіяни вдарили по Нікопольщині дронами, є пошкоджені будинки, лінії електропередач. Минулося без постраждалих, розповіли в ОВА.

Харківщина. Росіяни атакували дронами село Бурлук Куп’янського району. Внаслідок одного з влучань загорівся житловий будинок, без постраждалих, заявили в ДСНС.

Київ. Унаслідок російського удару 24 січня ще 1 676 багатоповерхівок досі залишаються без опалення, повідомив мер Віталій Кличко.