Як підпільний кримськотатарський рух намагається зруйнувати російську армію зсередини. Світові медіа про війну 22 січня

Сьогодні увага світових медіа прикута до Всесвітнього економічного форуму в Давосі, зокрема до виступу Володимира Зеленського. Він дорікнув Європі за те, що вона робить недостатньо для допомоги Україні та власного захисту. І досяг неочікуваної згоди з Дональдом Трампом: європейські лідери мають діяти краще, пише оглядач Politico Джеймі Деттмер. Оглядач вважає, що такий фокус на недоліках Європи, а не на дипломатичних здобутках, свідчить про справжній стан переговорів: попри поновлену участь США, прогресу зараз мало. Зеленський мав довгий список претензій, скаржився на поради європейських лідерів щодо переговорів з Вашингтоном та обережно назвав імена деяких лідерів, яким висловив подяку, зокрема президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Та загалом у його словах відчувалася нотка зневаги, зауважує оглядач.

AI Jazeera публікує матеріал про те, як підпільний партизанський рух «Атеш» (з кримськотатарської «вогонь») намагається зруйнувати російську армію зсередини. Через відключення світла минулих вихідних зупинили залізничну лінію, якою перевозять російську зброю та припаси до лінії фронту через Брянську область поблизу кордону з Україною. Та це було не звичайне відключення — його спричинила пожежа на сусідній підстанції, влаштована агентом «Атешу», пише видання. «Ми зараз перебуваємо у війні на виснаження, і роль внутрішнього опору стає вирішальною, — сказав координатор руху Al Jazeera у Telegram. — Окупанти не можуть охороняти кожну вантажівку чи кожен метр залізниці у своєму тилу».

Хоча основу руху складають кримські татари, серед учасників, за словами одного з представників, є українці та навіть кілька росіян і білорусів. «Ми працюємо над системним розпадом російської військової машини зсередини. Ми забезпечуємо, щоб кожен російський солдат на нашій землі почувався в небезпеці, а його логістика, обладнання і штаб перетворилися на попіл», — каже учасник «Атешу». За даними ACLED, у 2025 році «Атеш» відповідав більш ніж за половину диверсій на окупованих територіях. Група заявляє, що навчила тисячі російських солдатів саботувати власну техніку, щоб «вижити на війні». Діяльність координується децентралізовано, через зашифровані канали, часто у взаємодії з українськими спецслужбами. Ефект диверсій зазвичай локальний, але накопичувальний — Росія змушена витрачати дедалі більше ресурсів на охорону, ремонти та контроль населення, пояснюють учасники руху.

Десятки операцій партизанів відбувалися в Росії, зокрема підпал локомотива в Ростові та руйнування вежі зв’язку заводу протиповітряної оборони в Тулі. Росіяни теж підтримують операції «Атешу». «У нас є активні агенти в російських Збройних силах, Росгвардії та навіть у розвідувальних службах, — сказав представник руху. — Дехто робить це з ідеологічних міркувань, усвідомлюючи злочинність війни, інші — заради майбутнього своїх сімей, усвідомлюючи неминучий крах режиму. Їхня внутрішня інформація дозволяє нам заздалегідь знати про пересування бойових машин і про те, що відбувається в закритих командних бункерах».

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.