В Індії національна валюта рупія впала до рекордного рівня

Індійська рупія опустилася до рекордно низького рівня — 91,6850 за долар США.

Про це пише Bloomberg.

Національна валюта Індії шостий день поспіль знижується і поступається всім іншим валютам країн Азії. У середу рупія впала на 0,8%, подолавши попередній рекорд, зафіксований у грудні.

Аналітики пояснюють падіння поєднанням зовнішніх і внутрішніх чинників. З одного боку, інвесторів насторожує затягування торговельної угоди між Індією та США, з іншого — глобальна невизначеність, пов’язана з геополітичними конфліктами та жорсткішою торговельною політикою Вашингтону.

За словами провідної економістки Emkay Global Financial Services Мадхаві Арора, рупія опинилася під тиском як через світові ризики, так і через «специфічні для Індії проблеми», серед яких — нестабільні переговори зі США та прискорений відтік капіталу з фінансових ринків країни.

З початку січня іноземні інвестори вивели з індійських акцій близько $2,7 млрд. Загалом за 2025 рік відтік капіталу сягнув майже $19 млрд. Особливо болісно це вдарило по експортерах після запровадження Сполученими Штатами 50-відсоткового мита на низку індійських товарів.

Через ослаблення рупії Резервний банк Індії був змушений втрутитися в ситуацію та продавати долари на валютному ринку, намагаючись стримати падіння. Водночас регулятор визнає, що такі дії здатні лише згладити коливання, але не зупинити довгостроковий тренд.

Економісти попереджають, що подальше ослаблення національної валюти може посилити інфляційний тиск, подорожчання імпорту та ускладнити фінансування дефіциту бюджету. На їхню думку, стабілізація рупії залежатиме від прогресу в переговорах зі США та відновлення інтересу іноземних інвесторів до індійського ринку.