Медіа: Канада розробила план на випадок вторгнення США — вперше за понад сто років

Канадські військові вперше за понад сто років змоделювали відповідь на гіпотетичне вторгнення США. Це відбувається на тлі зростання напруженості між Сполученими Штатами і союзниками по НАТО, зокрема довкола питання Гренландії, а також минулих заяв Білого дому, що Канада має стати частиною США.

Про це пише канадське медіа The Globe and Mail з посиланням двох місцевих високопосадовців.

Оскільки Канада не має достатньо військ, щоб відбити потенційну атаку, модель включає асиметричну тактику (саботаж та засідки), використання безпілотників та запит на підтримку з Європи. Одне з джерел заявило, що модель натхненна афганськими моджахедами, які воювали з радянськими військами за тактикою «вдарив і втік».

Ця модель є суто теоретичною, чиновники наголошують, що вторгнення США навряд чи відбудеться. Одне з джерел заявило, що відносини між збройними силами обох держав залишаються позитивними. Цього тижня вони разом працювали на навчаннях NORAD у Гренландії.