Суддя у справі Ле Пен заявила про тиск з боку представників Трампа

Французька суддя Магалі Лафуркад заявила, що у травні 2025 року до неї приходили двоє представників адміністрації Дональда Трампа, які намагалися вплинути на її позицію у кримінальній справі лідерки ультраправих Марін Ле Пен.

Про це Лафуркад розповіла в ефірі телеканалу France5.

За словами Лафуркад, зустріч відбулася на прохання посольства США в Парижі. Формально розмова мала стосуватися питань прав людини — у такому форматі суддя регулярно спілкується з дипломатами дружніх країн. Утім, дуже швидко розмова змістилася на кримінальну справу Марін Ле Пен.

Представники адміністрації Трампа, за словами судді, намагалися отримати від неї та інших осіб аргументи, які могли б підтвердити тезу, що справа проти Ле Пен є «суто політичною» і має на меті не допустити її участі у виборах. Лафуркад зазначила, що була вражена самим змістом і тональністю цієї розмови, хоча вона й залишалася формально коректною.

Суддя підкреслила, що вперше у своїй практиці після такої зустрічі офіційно повідомила Міністерство закордонних справ Франції про її зміст. За її словами, у відомстві поставилися до цього сигналу серйозно. Зустріч відбулася 28 травня 2025 року.

Лафуркад також звернула увагу на подальші події, які, на її думку, свідчать про глобальну тенденцію тиску на суддів. Вона згадала санкції проти бразильського судді Александра де Мораєса після його рішень у справі соратника Жаїра Болсонару, а також санкції проти судді Міжнародного кримінального суду Ніколя Гійю. За її словами, такі санкції фактично прирівнюють суддів до терористів або великих злочинців і унеможливлюють нормальне життя.

Суддя наголосила, що наразі прямої загрози французьким суддям немає, однак закликала до пильності та рішучої відповіді, оскільки, за її словами, йдеться не лише про Францію, але про ширшу міжнародну кампанію тиску на незалежну судову владу.