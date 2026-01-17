Президент Уганди Мусевені лідирує на виборах. Тим часом його опонента викрали

Чинний президент Уганди Йовері Мусевені лідирує на виборах і прямує до сьомого терміну поспіль. Після підрахунку близько 70% бюлетенів він набрав 75% голосів, тим часом лідера опозиції викрали.

Про це повідомляє BBC.

Його головний опонент — музикант і політик Бобі Вайн — здобув близько 21% голосів. Вайн закликав прихильників не визнавати «фейкових результатів» — його партія заявила, що опозиційного лідера силоміць забрали з дому в столиці Кампалі й вивезли в невідомому напрямку.

За даними партії «Національна платформа єдності», на подвір’я будинку Вайна приземлився гелікоптер, після чого його забрали люди у формі. Поліція заявила, що не має інформації про такий інцидент.

Інтернет у країні відключили ще 13 січня. Комісія з комунікацій Уганди пояснила відключення необхідністю запобігти дезінформації, шахрайству та підбурюванню до насильства.

Раніше Бобі Вайн повідомляв, що перебуває під домашнім арештом — його будинок оточили силовики. У поліції це пояснили «турботою про безпеку» кандидата. Журналістів до будинку не пускають.

На тлі виборів у країні загострилася ситуація з безпекою. Увечері 15 січня в окрузі Бутамбала, приблизно за 55 кілометрів від Кампали, загинули щонайменше семеро прихильників опозиції. Інформація про це з’явилася із затримкою через відключений інтернет.

Депутат від партії Вайна Муванга Ківумбі заявив, що військові та поліція застосували сльозогінний газ, а потім відкрили вогонь по людях, які спостерігали за підрахунком голосів. Правозахисники підтвердили цю версію. Поліція ж стверджує, що стріляла для самозахисту, звинувативши прихильників опозиції в нападі на дільницю.

Голова виборчої комісії Уганди заявив, що відключення інтернету не вплинуло на підрахунок голосів, а остаточні результати обіцяють оголосити протягом двох діб.