США та NASA домовилися побудувати ядерний реактор на Місяці до 2030 року

NASA та Міністерство енергетики США підписали меморандум про співпрацю, який передбачає створення ядерного реактора на Місяці до 2030 року.

Про це повідомляє Space.com.

Реактор має живити одну або кілька баз, які NASA планує збудувати в межах програми Artemis. У грудні президент США Дональд Трамп підписав указ з вимогою розпочати будівництво місячної бази та підготувати до запуску ядерну установку до 2030 року.

Підписаний меморандум фіксує готовність обох відомств дотриматися цих строків. Керівник NASA Джаред Айзекман назвав угоду кроком до нової ери космічних досліджень, оскільки ядерна енергія є ключовою для тривалого перебування людей на Місяці.

Фахівці пояснюють, що ядерні системи можуть безперервно виробляти електроенергію роками. Вони не залежать від сонячного світла чи погодних умов, що критично для роботи на поверхні Місяця. Саме тому атомна енергія вважається найнадійнішим варіантом для віддалених космічних баз.

NASA та Міненергетики США співпрацюють у сфері космічної ядерної енергетики вже понад 50 років. Раніше такі системи використовували на міжпланетних апаратах і марсоходах, зокрема Cassini, Curiosity та Perseverance. Тепер США планують уперше застосувати ядерний реактор безпосередньо на поверхні іншого небесного тіла.