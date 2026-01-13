Bloomberg: Іран продав Росії сотні ракет майже на $3 мільярди

З кінця 2021 року Іран уклав контракти на постачання Росії балістичних ракет і ракет класу «земля — повітря» на суму приблизно $2,7 мільярда.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представника неназваної західної служби безпеки.

Перші контракти уклали ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну — у жовтні 2021 року. Ідеться про сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, майже 500 інших балістичних ракет малої дальності та приблизно 200 зенітних ракет для систем ППО.

Крім того, Іран поставив РФ мільйони патронів і снарядів та безпілотники-камікадзе Shahed-136, а також у межах контракту на $1,75 мільярдп, підписаного на початку 2023 року, поділився технологіями, які дозволили Росії самостійно виробляти ці дрони «Герань-2».

Загалом, за даними Bloomberg, Росія витратила понад $4 мільярди на іранську військову техніку з кінця 2021 року.