Президентка Молдови Санду заявила, що підтримала б обʼєднання з Румунією на референдумі

Президентка Молдови Майя Санду підтримала б об’єднання своєї країни з Румунією, якби щодо цього питання провели референдум.

Про це вона сказала у британському подкасті The Rest is Politics.

«Подивіться, що відбувається сьогодні довкола Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Маленькій країні на кшталт Молдови стає дедалі складніше виживати як демократії, як суверенній державі і, звісно, протистояти Росії», — заявила Санду.

Водночас вона додала, що, як показують опитування, ідея возз’єднання з Румунією не має підтримки більшості громадян Молдови. На відміну від цього, вступ до Євросоюзу є «реалістичнішою метою» — за словами президентки, більшість населення країни її підтримує.

Молдова була частиною Румунії з 1918 року. У 1940 році її анексував Радянський Союз, а у 1991 році країна проголосила незалежність.