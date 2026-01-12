«Тореадори з Васюківки» екранізують продюсери фільму «Ти — космос». Картина коштуватиме близько €2,5 мільйона

Український кінопродакшн ForeFilms, який зняв найкасовіший ігровий фільм 2025 року «Ти — космос», почав роботу над екранізацією культової трилогії Всеволода Нестайка «Тореадори з Васюківки» вартістю €2,5 мільйона.

Це буде перша повнометражна екранізація «Тореадорів з Васюківки» за роки незалежності України. Перемовини щодо прав тривали близько пів року — ключовим питанням була автентичність історії. Правовласницею твору є донька письменника Олена Максименко.

Події фільму перенесуть із радянських часів у період незалежної України. Над сценарієм працюють режисери Роман Краснощок і Антон Чистяков, для яких стрічка стане дебютом у повнометражному кіно. Вони розробляють проєкт у співпраці з Максименко вже кілька років.

Вартості прав на екранізацію продюсери не розкривають. За словами співзасновниці ForeFilms Анни Яценко, високий бюджет пояснюється складними постановочними сценами — зокрема, у фільмі планують відтворити повінь у селищі. Для порівняння, виробництво «Ти — космос» коштувало близько €800 тисяч.

За оптимістичного сценарію, зйомки можуть розпочатися за півтора року. Продюсери наголошують, що майбутня стрічка має стати якісним українським дитячим кіно, якого зараз бракує.

«Тореадори з Васюківки» — один із найвідоміших творів української дитячої літератури, внесений до Почесного списку Ганса Крістіана Андерсена та обовʼязкової шкільної програми. Вперше книгу екранізували ще в 1965 році у форматі короткометражної комедії.