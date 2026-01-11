The Telegraph: Британія обговорює можливе розгортання військ у Гренландії на тлі заяв Трампа

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорює з європейськими союзниками можливе розгортання військових сил у Гренландії, щоб посилити безпеку в Арктиці та зняти побоювання президента США Дональда Трампа щодо впливу Росії і Китаю в регіоні.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.

За даними видання, переговори ведуться між Лондоном, Німеччиною, Францією та іншими європейськими країнами. Військові планувальники вже розробляють варіанти потенційної місії НАТО на острові. Йдеться про можливе розгортання британських військових, кораблів і літаків або ж про обмежену присутність у форматі навчань, обміну розвідданими та посилення оборонної інфраструктури.

Європейські союзники сподіваються, що збільшення їхньої військової присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від ідеї анексії Гренландії. Це дозволило б Вашингтону заявити, що Європа бере на себе більшу частину витрат на безпеку регіону.

За інформацією джерел The Telegraph, питання Гренландії вже обговорювали на зустрічі союзників НАТО в Брюсселі. Альянс доручив своєму військовому командуванню оцінити, які додаткові кроки можна зробити для зміцнення безпеки в Арктиці. Ймовірно, будь-яка операція відбуватиметься під прапором НАТО і буде окремою від чинних місій у Балтії та Польщі.

У Великій Британії заявляють, що вже готуються до більш активної ролі в регіоні. Зокрема, британські морські піхотинці та кораблі брали участь у навчаннях НАТО в Норвегії. Крім того, цього року 1 500 військових планують залучити до арктичних навчань у Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Водночас, за даними видання, Європейський Союз розглядає жорсткі заходи у відповідь, якщо Трамп відкине ідею місії НАТО. Серед варіантів — санкції проти американських компаній і навіть обмеження військової присутності США в Європі.

Аналітики зазначають, що заяви Трампа можуть бути частиною його переговорної тактики, спрямованої на те, щоб змусити союзників платити більше за безпеку.