У Росії кажуть, що Трамп відпустив двох росіян з затриманого танкера Marinera

Президент США Дональд Трамп вирішив відпустити двох росіян з екіпажу танкера Marinera (Bella 1), який затримали американські військові.

Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, яку цитує російська служба «Радіо Свобода».

Цей танкер американці затримали 7 січня в Північній Атлантиці. Його підозрюють у тому, що він порушив американські санкції і перевозив іранську та венесуельську нафту.

Після санкцій танкер не лише змінив назву, а й перереєструвався з гаянського прапора на російський. США в грудні намагалися захопити його в Карибському басейні та мали ордер на арешт.

США переслідували танкер кілька тижнів, після чого Росія відправила підводний човен та кілька суден ВМС, щоб супроводити його.

Того ж дня американці затримали судно Sophia у Карибському морі. Джерела Reuters кажуть, що цей танкер вийшов з венесуельських вод на початку січня у складі флоту суден, що таємно перевозили венесуельську нафту до Китаю. Українська розвідка писала, що танкери цього флоту перевозили і російську нафту.