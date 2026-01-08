Мера Берліну закликають піти у відставку — він грав у теніс, коли стався масштабний блекаут

Мера Берліна Кая Вагнера закликають піти у відставку через те, що в перший день масштабного відключення електрики в місті він грав у теніс.

Про це повідомляє німецьке медіа Die Zeit.

Журналісти з’ясували, що Вагнер перебував на тенісному корті на околиці Берліну саме тоді, коли десятки тисяч людей залишилися без світла та опалення. Пізніше мер підтвердив цю інформацію, але заявив, що увесь час залишався на зв’язку і координував дії служб до та після гри.

«Я не байдикував. Я цілий день говорив телефоном і намагався тримати ситуацію під контролем», — пояснив Вагнер, додавши, що «буквально зачинився у своєму домашньому кабінеті».

Попри це, опозиційні політики різко розкритикували мера. Представники «Альтернативи для Німеччини», Вільної демократичної партії, Лівої партії та «Зелених» заявили, що Вагнер покинув містян у кризовий момент і збрехав про свою участь у подоланні наслідків аварії.

Водночас фракція Християнсько-демократичного союзу, до якої належить Вагнер, публічно стала на його захист. За даними медіа, під час внутрішнього засідання мер визнав, що провалився з комунікацією та мав би бути більш відкритим.