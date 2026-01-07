У вʼязниці помер один із найнебезпечніших зрадників в історії ЦРУ, який працював на СРСР та Росію

У США 5 січня помер Олдріч Еймс — колишній офіцер ЦРУ, якого вважають автором наймасштабнішого витоку секретної інформації в історії агентства. Йому було 84 роки.

Про це повідомляє The Washiongton Post.

Еймс протягом дев’яти років працював на СРСР, а після його розпаду — на Росію, передаючи Москві надсекретну інформацію про діяльність ЦРУ та союзних спецслужб. Через його зраду були викриті та згодом загинули щонайменше 10 агентів, які співпрацювали із Заходом.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Getty Images / «Бабель»

Він передав російській розвідці імена практично всіх радянських та східноєвропейських агентів, завербованих ЦРУ і партнерами, а також деталі сотень розвідувальних операцій. За це Еймс отримав понад $1 млн готівкою та обіцянки подальших виплат і майна в Росії.

Еймса заарештували у лютому 1994 року. Він визнав провину та був засуджений до довічного ув’язнення без права на помилування. Його дружину Росаріо, яку слідство вважало співучасницею, засудили до понад п’яти років ув’язнення, але звільнили достроково.

Після арешту Еймс пояснював свою зраду фінансовими проблемами, але водночас визнавав, що з часом втратив відданість США, і почав цим виправдовувати для себе роботу на іншу сторону. Під час допитів і публічних заяв він неодноразово намагався применшити наслідки своїх дій, хоча в ЦРУ справу Еймса вважають найбільшою і найнебезпечнішою зрадою в історії відомства.

Еймс провів у спецслужбах понад 30 років, часто працюючи під дипломатичним прикриттям. Навіть після викриття ЦРУ та ФБР роками не могли встановити його причетність, попри різке зростання статків і розкішний спосіб життя.