Майже 40 тисяч чехів підписали лист із вибаченнями перед Україною після антиукраїнських заяв спікера парламенту

У Чехії вчитель і голова села Семневіце Антонін Коларж написав лист із вибаченнями перед Україною через антиукраїнські висловлювання спікера Палати депутатів Томіо Окамури.

Про це повідомляє чеське медіа Novinky.

Коларж розповів, що спочатку планував звернутися до посла України в Чехії Василя Зварича приватно, але зрозумів, що «голос однієї людини в публічному просторі легко губиться», тому вирішив зробити звернення відкритим. Опублікували його 2 січня.

У листі Коларж наголошує, що висловлювання, які виправдовують порушення прав людини та ставлять під сумнів солідарність із країною, що зазнала нападу, не відображають позицію значної частини чеського суспільства.

За його словами, хоча Томіо Окамура представляє меншість, але його публічна посада робить цей голос непропорційно гучним. Автор листа підкреслив, що в Чехії є багато людей, які відчувають повагу, солідарність і вдячність до України та її громадян.

Також він нагадав про воєнні злочини Росії — масові вбивства в Бучі, Ірпені та Ізюмі, облогу Маріуполя, удар по вокзалу в Краматорську та вбивство полонених в Оленівці. Коларж наголосив, що ці події є задокументованими фактами, підтвердженими міжнародними слідчими.

У новорічному зверненні Томіо Окамура виступив проти фінансування військової допомоги Україні з бюджету Чехії, назвав війну проти РФ безглуздою та назвав оточення президента Володимира Зеленського хунтою. Про це повідомили České noviny.

Посол України Василь Зварич назвав ці заяви образливими й такими, що розпалюють ненависть, та закликав чеську владу й суспільство дати їм належну оцінку. У відповідь глава МЗС Чехії Петр Мацинка заявив, що чеська політика є внутрішньою справою країни.