Китай повертає податки на презервативи та протизаплідні препарати. Так хочуть стимулювати народжуваність

Китай скасував 30-річне податкове звільнення на протизаплідні препарати та засоби з 1 січня. Так країна прагне стимулювати народжуваність.
Про це пише Reuters.
Презервативи та протизаплідні таблетки тепер оподатковуються податком на додану вартість у розмірі 13%, що є стандартною ставкою для більшості споживчих товарів.
Китай вже звільнив допомогу на догляд за дітьми від податку і торік запровадив щорічну виплату на догляд за дитиною. Це стало частиною серії так званих сприятливих для народжуваності заходів у 2024 році, зокрема закликів до університетів і коледжів запроваджувати «освіту про кохання», щоб формувати позитивне ставлення до шлюбу, кохання, народження дітей і сім’ї.
Минулого місяця керівництво Китаю знову пообіцяло на щорічній Центральній економічній конференції просувати «позитивні установки щодо шлюбу та народжуваності», аби стабілізувати рівень народжуваності.
- Рівень народжуваності в Китаї падає вже десятиліттями — зокрема через політику «однієї дитини», яка діяла з 1980 по 2015 рік. Тоді парам не дозволялося мати більш ніж одну дитину. За порушення людей штрафували, звільняли з роботи або змушували робити аборти. Унаслідок цього за кілька десятків років нація почала старіти — молоді ставало значно менше, а людей працездатного віку не вистачало. Тому у 2016 році влада дозволила китайцям мати до двох дітей. Це дещо підвищило народжуваність, але за кілька років вона знову почала падати.
- Щоб уникнути старіння нації, у 2021 році Китай обмежив аборти, які виконуються в «немедичних цілях».
- А у березні 2023 року в Китаї девʼять професійно-технічних коледжів дали студентам тиждень канікул, аби ті знайшли собі кохання. Таким чином школи від Fan Mei Education Group намагаються підвищити рівень народжуваності у країні.