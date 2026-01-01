Зоран Мамдані склав присягу мера Нью-Йорка

Новий мер Нью-Йорка 34-річний Зоран Мамдані склав присягу на приватній церемонії опівночі в закинутій станції метро Old City Hall.
Про це повідомляє The Guardian.
Його присягу прийняла генеральний прокурор штату Летиція Джеймс, поруч були члени родини Мамдані, включно з батьком, професором Колумбійського університету Махмудом Мамдані, та матір’ю, кінорежисеркою Мірою Наїр.
Мамдані став першим мером Нью-Йорка, який склав присягу, поклавши руку на Коран, а також на книгу історика Артуро Шомбурга. Він заявив, що хоче зробити громадський транспорт міста «зразком для всього світу» та представив нового комісара з транспорту Майка Флінна.
Новий мер обіцяє підтримувати робітників та робити життя у Нью-Йорку доступнішим: заморожувати орендну плату, забезпечити безкоштовний метрополітен, створити міські продуктові магазини та інвестувати у програми ментального здоров’я.
- Мамдані став мером Нью-Йорка після виборів у листопаді 2025 року, набравши 50,78% голосів і випередивши республіканця Кертіса Сліву та колишнього губернатора Ендрю Куомо. Кампанія Мамдані фокусувалася на доступності життя, безкоштовному метро, заморожуванні оренди, міських продуктових магазинах та програмах підтримки ментального здоров’я.