Зоран Мамдані склав присягу мера Нью-Йорка

Новий мер Нью-Йорка 34-річний Зоран Мамдані склав присягу на приватній церемонії опівночі в закинутій станції метро Old City Hall.

Про це повідомляє The Guardian.

Його присягу прийняла генеральний прокурор штату Летиція Джеймс, поруч були члени родини Мамдані, включно з батьком, професором Колумбійського університету Махмудом Мамдані, та матір’ю, кінорежисеркою Мірою Наїр.

Getty Images / «Бабель»

Мамдані став першим мером Нью-Йорка, який склав присягу, поклавши руку на Коран, а також на книгу історика Артуро Шомбурга. Він заявив, що хоче зробити громадський транспорт міста «зразком для всього світу» та представив нового комісара з транспорту Майка Флінна.

Новий мер обіцяє підтримувати робітників та робити життя у Нью-Йорку доступнішим: заморожувати орендну плату, забезпечити безкоштовний метрополітен, створити міські продуктові магазини та інвестувати у програми ментального здоров’я.