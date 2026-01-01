Трамп дав інтервʼю, у якому визнав проблеми зі здоров’ям, але наполягає, що почувається «ідеально»

Президент США Дональд Трамп розповів, що має набряки ніг, проблеми зі сном і приймає велику дозу аспірину, попри рекомендації лікарів зменшити її. За його словами, лікарі виявили у нього хронічну венозну недостатність — поширений віковий стан, який впливає на кровообіг у ногах.

Про це він сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

За словами Трампа, лікарі діагностували у нього хронічну венозну недостатність — стан, за якого кров гірше відтікає від нижніх кінцівок. Для лікування йому рекомендували носити компресійні панчохи та більше рухатися, однак президент визнав, що швидко відмовився від панчіх, бо вони йому не сподобалися. Він також зазначив, що набряки зменшилися після того, як він почав частіше вставати з-за столу та ходити.

Трамп підтвердив, що у жовтні проходив обстеження у військовому шпиталі Волтера Ріда. Раніше він називав процедуру МРТ, однак згодом уточнив, що це була комп’ютерна томографія. За словами його лікаря, обстеження проводили, щоб остаточно виключити проблеми з серцем і судинами, і жодних патологій не виявили.

Водночас президент зізнався, що щодня приймає 325 мг аспірину — значно більше за стандартну профілактичну дозу. Лікарі радили зменшити дозування, однак Трамп відмовився, пояснивши це тим, що приймає аспірин уже 25 років і «трохи забобонний». Саме через це, за його словами, у нього часто з’являються синці, які іноді доводиться маскувати косметикою.

«Кажуть, що аспірин добре розріджує кров, а я не хочу, щоб через моє серце текла густа кров. Я хочу, щоб через моє серце текла хороша, рідка кров. Це має сенс?» — зазначив Трамп.

У матеріалі також зазначається, що Трамп мало спить і часто працює або спілкується з помічниками пізно вночі — іноді після другої години. Помічники визнають, що президент інколи дрімає під час публічних заходів, хоча сам він це заперечує і каже, що просто заплющує очі, бо це його «розслабляє».

Джерела, близькі до Білого дому, також звертають увагу на проблеми зі слухом: співрозмовникам інколи доводиться говорити голосніше, щоб президент почув запитання. Водночас Трамп це заперечує, а його лікар заявляє, що слух президента є нормальним і слуховий апарат йому не потрібен.

Окрім гольфу, президент США не займається фізичними вправами, називаючи тренування «нудними». Його раціон залишається незмінним і містить фастфуд, зокрема бургери та картоплю фрі. Попри це лікар Білого дому стверджує, що Трамп перебуває у «винятково доброму здоров’ї», а аналіз електрокардіограми з використанням штучного інтелекту показав «серцевий вік» близько 65 років.

Сам Трамп переконаний, що його енергія та працездатність пояснюються спадковістю. Він неодноразово наголошував, що має «дуже хорошу генетику» і не вважає свій вік перешкодою для активної роботи на посаді президента.