Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за один день, а натомість розпочав ще одну — всередині США. Світові медіа про війну 31 грудня

Дональд Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні за один день, та натомість розпочав ще одну — між Білим домом, Пентагоном та американськими спецслужбами. Про це йдеться у великому розслідуванні The New York Times. Автор матеріалу Адам Ентус провів понад 300 інтерв’ю з посадовцями національної безпеки, військовими та розвідниками, а також дипломатами у Вашингтоні, Києві та по всій Європі. Ентус зазначив, що поки президент США прагнув мирної угоди, а Володимир Путін — перемоги, угруповання в Білому домі та Пентагоні виснажували українські військові зусилля. У Пентагоні під керівництвом Піта Гегсета сформувалася група «скептиків щодо України», зокрема Джей Ді Венс та Елбридж Колбі. Вони підривали, відтісняли або змушували замовкнути високопоставлених генералв та посадовців адміністрації, які симпатизували Україні, пише видання.

Міністр оборони США скасував 11 рейсів зі зброєю одразу після свого призначення, а згодом запровадив жорстку цензуру для генерала Крістофера Каволі — головнокомандувача Збройних сил США в Європі й НАТО і найпалкішого прихильника України. Раніше той щодня звітував американському керівництву про кожен крок на фронті, але Гегсет скоротив його щоденні звіти до чотирьох речень на тиждень. Символом цього став епізод із 18 тисяч снарядів калібру 155 мм, які вже були на шляху до Покровська, але їх двічі без пояснень блокували на кордоні, тримаючи на коліях у Кракові. Розслідування розкриває, що Каволі писав «лист за листом», благаючи Пентагон розблокувати вантаж. Він прямо застерігав: «Якщо ми припинимо це робити, усе поверне в неправильний бік».

На відміну від багатьох політиків, Каволі є професійним фахівцем із Росії і має вчений ступінь Єльського університету з російських досліджень. Він розумів загрозу з боку РФ на глибинному рівні, тому вважав перемогу України критично важливою для безпеки всієї Європи. Утім, ситуацію зі снарядами вдавалося розблокувати лише через втручання Джека Кіна, генерала армії у відставці та кореспондента Fox News, який був дружнім до Трампа.

