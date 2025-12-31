Британська компанія запустила в космос мініфабрику для виробництва напівпровідників, щоб використовувати їх на Землі

Британська компанія Space Forge відправила в космос мініфабрику для виробництва матеріалів для напівпровідників. Усередині працює піч, яка може нагріватися до тисячі градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє BBC.

Фабрику завбільшки з мікрохвильову піч вивели на орбіту влітку на ракеті SpaceX. Компанія вже підтвердила, що піч успішно ввімкнули в космосі — вона нагріла газ до стану плазми й передала зображення на Землю.

Напівпровідники — це матеріали, які проводять електричний струм не так добре, як метали, але й не так погано, як ізолятори. Їх використовують для керування струмом у мікросхемах, компʼютерах, телефонах, автомобілях і супутниках.

У космосі їх особливо цінують, тому що в умовах невагомості та вакууму можна створювати значно чистіші й точніші напівпровідники, які працюють швидше і надійніше та витримують більш екстремальні умови, ніж вироблені на Землі.

За словами генерального директора компанії Джоша Вестерна, такі матеріали можна буде використовувати в мережах 5G, електромобілях, сучасних літаках та іншій електроніці.

Наразі команда працює над створенням більшої космічної фабрики, яка зможе виробляти матеріали для майже 10 тисяч чипів. Також Space Forge готує систему повернення продукції на Землю — для цього планують використати спеціальний теплозахисний щит під назвою Pridwen.

У компанії та науковій спільноті вважають, що виробництво в космосі вже перестає бути фантастикою і найближчими роками може стати реальним бізнесом.