ООН скоротить бюджет на 2026 рік на 7% через фінансову кризу

Генеральна Асамблея ООН затвердила бюджет організації на 2026 рік у розмірі $3,45 мільярда. Це на 7% менше, ніж у 2025 році, коли бюджет становив $3,72 мільярда.

Про це пише Bloomberg.

Скорочення бюджету передбачає ліквідацію 2 900 робочих місць. В ООН пояснюють рішення фінансовою кризою, яку спричинила, зокрема, несплата внесків з боку США.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше попереджав, що фінансова ситуація залишається нестабільною через великі борги держав-членів. За його словами, найбільший борг мають США, які не сплатили $826 мільйонів за 2025 рік і ще майже $660 мільйонів за попередні роки.

Раніше Гутерреш пропонував ще жорсткіші заходи — скоротити бюджет на $577 мільйонів і зменшити штат майже на 18%. Утім, ухвалений бюджет виявився приблизно на $200 мільйонів більшим за його пропозицію.

Через брак коштів ООН вже економить на базових речах. Зокрема, у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку відмовилися від паперових рушників у туалетах.

США зазвичай фінансують приблизно 22% регулярного бюджету ООН. Водночас адміністрація президента Дональда Трампа критикує організацію за надмірні витрати й заявляє про необхідність скоротити бюрократію. Попри це, Вашингтон пообіцяв виділити $2 мільярди для гуманітарних програм ООН.

Фінансові труднощі торкнулися не лише центрального апарату. Дефіцит коштів також мають агентства ООН, зокрема UNICEF і UNESCO, які теж готуються до масштабних скорочень.