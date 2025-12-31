На борті турецького нафтового танкера Bella намалювали прапор РФ, щоб захиститися від США

Старий турецький нафтовий танкер Bella 1 майже два тижні переховується від ВМС США. Екіпаж судна навіть намалював на борті російський прапор — імовірно, щоб отримати захист Москви.

Про це повідомляє Washing Post із посиланням на джерела.

Берегова охорона США слідкує за танкером в Атлантичному океані, тримаючись на відстані близько пів милі. Вони готові захопити судно, якщо Білий дім дасть офіційний наказ, переслідувати судно почали поблизу вод Венесуели.

Корабель належить Туреччині, компанії Louis Marine Shipholding Enterprises, і має непрозору структуру власності. Однак екіпаж намалював на борті російський прапор і тепер заявляє про статус російського судна.

Хоча для зміни реєстрації потрібна зміна власника або офіційна процедура, США наразі перевіряють, чи справді судно зареєстроване в Росії, бо це ускладнить його затримання.

За даними США, Bella 1 порушив політику щодо санкційних танкерів, які перевозять нафту з Венесуели. Танкер виконує різкі маневри, відмовляється пустити американців на борт і навіть зробив розворот і повністю відійшов від венесуельських вод.

Санкції США проти Bella 1 пояснюють тим, що цей танкер перевозив чорну нафту з Ірану для терористичних організацій, таких як ліванська «Хезболла» та хусити в Ємені. До того ж він пов’язаний з «Кудс-Форс» — підрозділом Іранського корпусу вартових ісламської революції.

Bella 1 став частиною великого флоту старих нафтових танкерів, які перевозять санкційні поставки з Росії, Ірану та Венесуели до країн Азії та Карибського басейну. Цей флот використовується для обходу санкцій та доставки нафти для організацій, що перебувають під санкціями США.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і майже 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.