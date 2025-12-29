«Для Зеленського навіть глухий кут у перемовинах вважається прогресом». Світові медіа про російсько-українську війну 29 грудня

Сьогодні увага світових медіа прикута до нового раунду мирних переговорів між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. The New York Times пише, що недільна зустріч у Флориді мало що принесла, окрім обіцянки зустрітися знову наступного місяця та нагадування про те, наскільки далекою залишається мирна угода. Втім, як зауважив автор статті Констан Мейє, для Зеленського навіть глухий кут у перемовинах — уже прогрес. Найважливіше для України те, що Трамп утримався від повторення вимог Кремля та не тиснув на Україну, щоб вона швидко уклала угоду, вважає Мейє.

Поки на Донеччині тривають запеклі бої, Зеленський та Путін ведуть «титанічну битву» за вплив на Дональда Трампа, зазначає Financial Times. Головна стратегія обох лідерів зараз — не виглядати в очах американського президента «перешкодою для миру», щоб не потрапити під американські санкції чи тиск, пише видання. Трамп заявляє, що сторони близькі до угоди, хоча реальні переговори ще навіть не починалися. Європейські союзники та Україна сподіваються на «оборонну (ар’єргардну) дипломатію»: узгодити спільну з Вашингтоном формулу миру, яку потім представлять Москві. Якщо Росія її відхилить, це має довести Трампу, що саме Путін є справжньою перешкодою для завершення війни. Минулої п’ятниці чиновник Єлисейського палацу заявив FT, що Росія зараз не має чіткої перспективи досягнення згоди з американцями. Французький чиновник сказав, що «досягнення зближення» поглядів по обидва боки Атлантики все ще є метою номер один.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще одного матеріалу.