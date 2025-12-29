Reuters: Hyundai не зможе викупити свій завод в Росії, який продав за символічні $97 після російського вторгнення в Україну

Південнокорейський автовиробник Hyundai наразі не має можливості викупити назад свій колишній завод у Росії через війну в Україні.

Про це агентству Reuters повідомили джерела.

Разом зі своєю дочірньою компанією Kia Hyundai раніше був найбільшим іноземним автовиробником у Росії. Однак у 2024 році компанія продала свій завод у Санкт-Петербурзі. Роботу підприємства зупинили ще в березні 2022 року — через місяць після вторгнення Москви в Україну, що спричинило хвилю західних санкцій і порушення ланцюгів постачання та платежів.

Угода передбачала продаж 100% заводу російській компанії AGR Automotive Group за символічні 140 тисяч вон (близько $97) із правом зворотного викупу протягом двох років. Термін дії цієї опції спливає в січні.

«Зараз немає умов, за яких ми могли б викупити ці акції», — сказало джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями в Hyundai.

Офіційно у Hyundai заявили Reuters, що остаточне рішення щодо викупу ще не ухвалене.

Хоча джерело не уточнило конкретні причини, через які компанія не може скористатися опцією, воно вказало на те, що війна в Україні ще триває.

Наразі незрозуміло, чи означатиме пропуск січневого дедлайну остаточну втрату права на викуп, чи Hyundai зможе домовитися про продовження терміну.

Через репутаційні ризики та санкції, які унеможливлюють роботу заводів, більшість іноземних автовиробників залишили російський ринок. Продавши активи у 2024 році, Hyundai повідомила про збиток у 287 млрд вон ($215 млн).