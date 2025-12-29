У Сербії студенти збирають підписи за дострокові парламентські вибори. Вони хочуть усунути Вучича від влади

У Сербії студенти університетів розпочали збір підписів за проведення дострокових парламентських виборів. Вони хочуть усунути від влади президента Александра Вучича та його уряд.

Про це пише AP.

Акцію розпочали в неділю, 28 грудня. Попри холодну погоду, студенти встановили майже 500 стендів у десятках міст і сіл. Формально це не петиція, але організатори кажуть, що таким чином перевіряють рівень підтримки та посилюють тиск на владу.

Студенти вже понад рік залишаються рушійною силою протестного руху в країні. Масові акції почалися в листопаді 2024 року після трагедії на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад, де через обвал даху загинули 16 людей. Багато сербів вважають причиною катастрофи корупцію, винних досі не покарали.

Президент Вучич відмовляється оголошувати негайні дострокові вибори, але припускає, що вони можуть відбутися наступного року. За планом, чергові парламентські та президентські вибори мають пройти у 2027 році.

Хоча масштабні вуличні протести останнім часом стихли, невдоволення владою в Сербії залишається значним. Деякі учасники акції кажуть, що підтримують студентів, бо хочуть гідного життя для себе і своїх дітей.

Протести молоді протягом минулого року похитнули правління Вучича більше, ніж будь-коли за 13 років його перебування на посаді. Вучич згодом розпочав репресії проти протестувальників, що також викликало міжнародну критику.