Le Monde: Росіяни масово отримують румунські паспорти за підробленими документами та використовують дані загиблих українських військових

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну росіяни почали масово незаконно отримувати румунські паспорти. Вони використовують корупційні схеми та підроблені документи, щоб обійти західні санкції та легалізуватися в Європейському Союзі.

Про це пише Le Mondo.

У Румунії з 1991 року існує легальний спосіб для іноземців отримати румунське громадянство без обовʼязкового проживання у країні: «відновлення» громадянства, коли людина може довести, що у неї є бабуся чи прадідусь, які народилися або проживали на території колишнього Королівства Румунія між 1918 і 1940 роками. Ці території включають, зокрема, сучасну Молдову та регіони, розташовані в Україні (територія навколо міста Чернівці та частина Одещини).

Саме цим законодавством і користуються росіяни. Оскільки багато архівів було знищено під час Другої світової війни, зловмисники вигадують родичів на потрібних територіях. За словами представників поліції та джерел видання в судовій системі, для отримання паспортів росіяни також використовували особисті дані українських військових, які загинули на фронті.

Центром однієї з таких схем стало село Вирфу-Кампулуй поблизу кордону з Україною. Його населення подвоїлося за десять років — з 3 420 мешканців у 2011 році до понад 7 тисяч у 2021-му. У листопаді 2024 року правоохоронці викрили мережу, яка зареєструвала там майже 10 тисяч громадян Молдови, України та РФ.

Загалом 6 658 громадян Росії подали заявки на «відновлення» свого громадянства у 2023 році та 4 574 — у 2024 році. Для порівняння: загальна кількість заявок у період з 2012 по лютий 2022 року становила 5 262. Тим часом кількість заявок від громадян Білорусі зросла з 95 у 2020 році до 605 у 2024-му. Загалом з 2022 року румунська влада виявила приблизно 2 000 підозрюваних випадків шахрайства.

Цю схему формували багато років, її активно рекламують у соцмережах. Агентства обіцяють заможне життя в ЄС завдяки румунському паспорту, який вони можуть допомогти отримати за €4 000—7 000, зі спеціальними знижками в різдвяний період. Одне з таких агентств у 2023 році рекламувала російська журналістка та блогерка Ксенія Собчак.

Через численні випадки шахрайства в Румунії посилили вимоги для отримання громадянства за цією програмою — тепер потрібно володіти румунською мовою.