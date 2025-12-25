Український хор заспівав у різдвяному зверненні короля Чарльза III

На Різдво учасники хору «Пісні для України» виступили для мільйонів глядачів наприкінці щорічного звернення короля Великої Британії Чарльза III. Королівське різдвяне звернення традиційно залишається однією з найпопулярніших телевізійних програм святкового періоду у Британії.

Записаний у Вестмінстерському абатстві виступ хору став новим аранжуванням Carol of the Bells, створеним композитором Саймоном Го. Ця всесвітньо відома мелодія заснована на «Щедрику» українського композитора Миколи Леонтовича.

Солістками виступили Ольга Терлецька та Аріна Королецька. Також у виконанні взяли участь хористи Королівської опери, королівська арфістка Маред П’ю-Еванс і військові музиканти з полку Королівських ВПС, Королівської морської піхоти та Гвардійського дивізіону.

«Для нашого хору велика честь бути частиною різдвяного звернення Короля. Наш хор залишається потужним голосом української спільноти у Великій Британії, багатьох представників якої війна змусила покинути свої домівки», — зазначив музичний директор і головний диригент хору «Пісні для України» Богдан Паращак.

«Ми висловлюємо глибоку вдячність Британії за всю підтримку, особливо на Різдво — час доброти, співчуття та надії. Коли Україна наближається до завершення четвертого року повномасштабної війни, а мир усе ще залишається недосяжним, такі моменти допомагають нагадувати, що Україну не забуто, а зв’язки між Великою Британією та Україною залишаються міцними.

Через красу української музики ми знову переконуємося, що навіть у найтемніші часи світло може засяяти, приносячи надію, стійкість і радість у різдвяні дні».

Про «Пісні для України»

Хор заснований навесні 2023 року британським Королівським оперним театром у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Колектив об’єднує українців, які проживають у Великій Британії — від професійних співаків до новачків, багатьох з яких війна змусила залишити Україну. Під керівництвом Богдана Паращака хор виступав на провідних сценах, зокрема в Королівському оперному театрі, соборі Святого Павла, Лондонському Паладіумі та Саутваркському соборі. У 2025 році учасники хору виступили на прийомі Community Music Makers у Віндзорському замку за участі короля Чарльза III.