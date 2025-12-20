Керівник МЗС Польщі «нагородив» орденом Леніна прем’єр-міністра Угорщини Орбана

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський «нагородив» орденом Леніна прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це він написав у своєму дописі в Х.

Сікорський так зреагував на пост Орбана, де той написав про блокування кредиту для України за рахунок заморожених активів РФ.

Міністр опублікував фото ордена Леніна і написав «Вітаю». У своєму Instagram він теж виклав орден і написав, що цьогоріч присвячує новорічну нагороду «своєму другу» Орбану.

Конфлікт розпочався ще 14 грудня після коментарів Сікорського на адресу Орбана, який раніше заявив, що конфіскація російських активів буде розцінена як оголошення війни Росії. У відповідь Сікорський написав «Віктор отримав свій орден Леніна», а вже згодом його офіційно «вручив».