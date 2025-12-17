Вночі Сили оборони атакували обʼєкти нафтової і військової інфраструктури Росії. Також Генштаб підтвердив четверту атаку в Каспійському морі

У ніч проти 17 грудня Сили оборони України вдарили по двох обʼєктах нафтової промисловості РФ і по військовому складу на окупованій Луганщині. Також Генеральний штаб ЗСУ підтвердив атаку 14 грудня на бурову установку в Каспійському морі — вже четверту.

Українські захисники атакували:

Нафтопереробний завод «Словʼянський» у місті Словʼянськ на Кубані Краснодарського краю. Він переробляє приблизно 5,2 мільйона тонн сирої нафти й конденсату на рік. У районі цілі зафіксували вибухи й пожежу.

Нафтобазу «Миколаївська» в Ростовській області. За попередніми даними, пошкоджені резервуар і річковий танкер «Капітан Гіберт».

Польовий артилерійський склад підрозділу 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ на окупованій Луганщині.

Також українські дрони 14 грудня атакували бурову установку на родовищі ім. Валерія Грайфера в Каспійському морі. Там через пошкодження зупинили всі 14 свердловин. Їхній загальний обсяг видобутку становив майже 3,5 тисячі тонн нафти на добу.

Це вже четверта українська атака на платформи в Каспійському морі: 11 і 12 грудня дрони СБУ атакували нафтовидобувні платформи на родовищах імені Філановського та Корчагіна, а 15 грудня джерела «Бабеля» підтвердили ще одну атаку по платформі на родовищі імені Корчагіна.