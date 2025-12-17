Чотири повʼязані з Україною фільми потрапили у шортліст премії «Оскар-2026». Три з них — про війну

Чотири фільми, повʼязані з Україною, потрапили до короткого списку номінантів на премію «Оскар» 2026 року Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Короткий список опублікували на сайті премії.

«2 000 метрів до Авдіївки» — найкращий документальний фільм

Стрічка режисера Мстислава Чернова, лаурета премії «Оскар» 2024 року за документальний фільм «20 днів у Маріуполі». Фільм розповідає про двох українських військових, які повинні подолати 2 000 метрів укріплених російських позицій у лісі, щоб звільнити стратегічно важливе село. У стрічці Андріївка постає зруйнованим містом, оточеним мінними полями.

Україна також подавала цю стрічку в категорії найкращий міжнародний повнометражний фільм, однак у ній вона до шортліста не потрапила.

«Я померла в Ірпені» — найкращий короткометражний анімаційний фільм

Стрічка режисерки Анастасії Фалілеєвої за 11 хвилин розповідає про перші дні російського повномасштабного вторгнення через особисту історію режисерки. Анастасія з хлопцем провели десять днів в оточеному місті й зуміли виїхати з останньою евакуаційною колоною.

«Камінь, ножиці, папір» — найкращий короткометражний ігровий фільм

Британський фільм про повномасштабне російське вторгнення в Україну, заснований на реальних подіях. Іван та його батько керують імпровізованим шпиталем на передовій, але коли ворожі солдати наближаються, Іван зі зброєю в руках вирушає на поле бою, щоб захистити батька, пацієнтів і все, за що вони стоять.

У фільмі головні ролі грають українські актори Олександр Рудинський (Іван), Сергій Калантай (батько Івана Богдан) та інші.

«Соромʼязливість дерев» — найкращий короткометражний анімаційний фільм

Французька стрічка, співрежисеркою якої є українка Софія Чуйковська. Історія 40-річної Елен, яка приїжджає відвідати свою старіючу матір у французькій сільській місцевості. Однак її мати поводиться не так, як завжди. Здається, у неї виник дивний звʼязок з рослинами, комахами та старим дубом у кінці її саду.

Наступним кроком буде оголошення номінантів 22 січня, а 98-ма церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 15 березня 2026 року.