Україна запровадила найбільший санкційний пакет проти тіньового флоту РФ. Обмеження стосуються понад 600 суден

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 суден, які є частиною тіньового флоту Росії.

Про це повідомили в Офісі президента.

Підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 країн, найчастіше — Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну. Україна передасть відповідну інформацію цим державам і працюватиме з ними, щоб припинити видачу ліцензій.

Президент Зеленський заявив, що це найбільший санкційний пакет проти танкерів та інших суден, за допомогою яких росіяни обходять міжнародні санкції.

Україна працюватиме з партнерами над синхронізацією цих санкцій у їхніх юрисдикціях.

«Ми будемо працювати, щоб кожне із цих суден, кожна компанія-судновласник та вся інфраструктура російського експорту нафти й інших енергоресурсів були заблоковані також нашими партнерами. Ми підтримуємо концепцію повної заборони надання морських послуг суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв», — підкреслив Зеленський.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. З 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і майже 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.