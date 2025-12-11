Європі доводиться «їхати на двох конях одночасно». Світові медіа про війну 10 грудня

Країни Європи поступово усвідомлюють, що з новою політикою США опиняються ледь не в гіршій ситуації, ніж Україна, пише в Time журналіст, який спеціалізується на висвітленні подій у ЄС, Люк МакГі. Своїми рішеннями Дональд Трамп фактично дає росіянам іще одну жертву — яка міцнішає у військовому плані, але наразі навряд чи здатна протистояти такому ворогу, обізнаному на тактиці сучасної війни.

І на минулому тижні, й на цьому європейські лідери намагаються спілкуватися з Трампом, переконуючи, що набір його установок щодо російсько-української війни не має нічого спільного з реальністю. Однак, судячи з риторики американського президента, наразі його позиція як ніколи близька до поглядів Путіна. Настільки, що в Росії навіть заявили про розуміння викладених в оновленій національній оборонній стратегії США принципів — що Європа «має перестати жити ілюзорними очікуваннями», а також покладатись на підтримку США.

Європейці вже кілька років активно нарощують своє оборонне виробництво й поступово налаштовуються на життя, коли вони покладаються у своєму захисті лише на себе. Однак наразі країни ЄС до життя без оборонної парасольки США не готові. Якщо порівняти армію Штатів зі збройними силами будь-якої іншої країни НАТО, то немає жодного параметру, за яким хтось випереджав би Сполучені Штати. Чимало оборонних систем у Європі досі на зародковому етапі. І навіть належно допомогти Україні — за всього бажання — європейці поки не можуть. Можливо, це вийде з часом, але просто зараз ЄС проходить точку вразливості.

Питання зараз у тому, наскільки швидко США відходитимуть від зобовʼязань щодо захисту європейських партнерів — і як отриманою прогалиною схоче і зможе скористатись Росія. Життєво важливий інтерес європейських політиків зараз — зробити перехід до самостійної оборони якомога плавнішим. Відтак їхнє завдання в ці місяці — і переконувати Трампа в тому, що підтримка України життєво важлива для Заходу, і не дратувати його цим занадто, щоб він не прискорив згортання американського контингенту в ЄС. Це як їхати на двох конях одночасно: однією ногою на одному, іншою ― на другому. Технічно це можливо, але є ризик, що вершника може розірвати, підсумовує МакГі.

Близький до цієї теми матеріал, опублікований The Wall Street Journal. Видання запевняє, що на тлі того, як розгортається геополітична ситуація, віддати Україні заморожені російські активи — погана опція для Європи, але все-таки найкраща з доступних.

