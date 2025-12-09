Військові дії між Таїландом і Камбоджею розширюються, а в бій пішли танки українського виробництва

Прикордонні бої між Таїландом і Камбоджею, які почалися 8 грудня, тривають другий день і спалахнули в нових місцях. Обидві країни звинувачують одна одну в обстрілі цивільних районів, а Таїланд пообіцяв продовжувати заплановані військові операції.

Про бойові дії пишуть Reuters, The New York Times, «Мілітарний».

Тайські військові заявили, що танки їхніьої оперативної групи «Бурафа» обстріляли прикордонний казино-комплекс, який армія Камбоджі використовує як вогневу позицію і зберігає там зброю.

На відео, яке оприлюднила тайська армія, видні танки «Оплот-Т» українського виробництва, які стоять на озброєнні 2-го кавалерійського батальйону Таїланду. Це перший відомий випадок, коли Таїланд залучив танки українського виробництва для операції на території Камбоджі.

На танках встановили легкі захисні решітки, які мають захищати башти від дронів.

Україна у 2013—2018 роках відправила в Таїланд 49 танків «Оплот-Т». Контракт на суму $240 мільйонів підписали у 2011 році.

Міністерство оборони Камбоджі раніше наголошувало, що їхні військові не відкривають вогонь у відповідь. Але 9 грудня там повідомили, що війська не мали іншого вибору, окрім як вжити заходів для оборони. Там звинуватили Таїланд у «невибірковому та жорстокому обстрілі цивільних житлових районів» артилерійськими снарядами — Бангкок це відкинув.

Премʼєр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул виключив можливість діалогу і заявив, що у військових є план, який вони виконають у повному обсязі.

«Ми не можемо зараз зупинитися. Ми вже дали збройним силам зобов’язання, що вони зможуть повністю виконати заплановані операції. Уряд надає підтримку всіма способами», — сказав Анутін журналістам.

Коли його запитали про угоду щодо вирішення конфлікту, яку країни підписали в жовтні в Малайзії, за посередництва президента США Дональда Трампа, він відповів: «Я вже цього не пам’ятаю».

Обидві країни заявили про евакуацію сотень тисяч людей з прикордонних районів. Міністерство оборони Камбоджі повідомило, що від понеділка загинуло девʼять мирних жителів і тяжко поранені 20 людей. Тайські чиновники повідомили, що загинули троє солдатів, а поранені 29 людей.

Напруженість зростає, відколи минулого місяця Таїланд призупинив заходи з деескалації, узгоджені на саміті під наглядом Трампа, що включали виведення військ та важкого озброєння. Тоді тайський солдат був покалічений міною, яку, за словами Бангкока, нещодавно встановила Камбоджа. Пномпень відкидає це звинувачення.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Прикордонні суперечки є давньою проблемою, яка час від часу спричиняє напруженість між Таїландом і Камбоджею.

Обидві країни мають претензії до спільного кордону, здебільшого повʼязані з мапою 1907 року, яку склали за часів французького колоніального правління та використовували для розмежування Камбоджі й Таїланду.

Камбоджа використовує цю мапу як підґрунтя для територіальних претензій, тоді як Таїланд наполягає, що мапа є неточною.

Найгостріші й найбільш насильницькі конфлікти виникали навколо тисячолітнього храму Преахвіхеа. У 1962 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, за яким суверенітет над територією храму належить Камбоджі. Це рішення стало серйозним подразником у двосторонніх відносинах.

Камбоджа знову звернулась до суду у 2011 році після кількох збройних сутичок з армією Таїланду, внаслідок яких загинули майже 20 людей, а тисячі були змушені покинути свої домівки. У 2013 році суд підтвердив своє попереднє рішення на користь Камбоджі.

24 липня між країнами через прикордонні суперечки стався пʼятиденний збройний конфлікт. Тоді загинули щонайменше 48 людей, а майже 300 тисяч тимчасово залишили свої будинки.

За посередництва Трампа країни підписали перемирʼя, а 26 жовтня — розширену угоду про припинення вогню. Премʼєр Камбоджі Хун Манет підтримав висування Трампа на Нобелівську премію миру.